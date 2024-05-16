Почеттино: Очень рад этим трем очкам. Они ставят нас в очень выгодную позицию перед последним туром

После матча "Брайтон" - "Челси" 0:2, главный тренер "синих" вышел на пресс-конференцию и рассказал о шансах команды на еврокубки:

"Наш подход был достаточно профессиональным, учитывая сложность матча. Хочу отдать должное своим игрокам. Я очень рад этим трем очкам, ведь они ставят нас в очень выгодную позицию перед последним туром. В последнем туре у нас есть шанс обеспечить себе еврокубки", - сказал Почеттино.

"Мы улучшили свою игру и результаты. Конечно, чтобы что-то построить, нужно время, но когда ты находишься в большом клубе, то все это звучит как отмазки.

Но мы продолжали работу и сохраняли позитив".