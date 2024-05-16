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Почеттино: Очень рад этим трем очкам. Они ставят нас в очень выгодную позицию перед последним туром

Англия
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Комментарий главного тренера Челси

Почеттино: Очень рад этим трем очкам. Они ставят нас в очень выгодную позицию перед последним туром

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После матча "Брайтон" - "Челси" 0:2, главный тренер "синих" вышел на пресс-конференцию и рассказал о шансах команды на еврокубки:

"Наш подход был достаточно профессиональным, учитывая сложность матча. Хочу отдать должное своим игрокам. Я очень рад этим трем очкам, ведь они ставят нас в очень выгодную позицию перед последним туром. В последнем туре у нас есть шанс обеспечить себе еврокубки", - сказал Почеттино.

"Мы улучшили свою игру и результаты. Конечно, чтобы что-то построить, нужно время, но когда ты находишься в большом клубе, то все это звучит как отмазки.
Но мы продолжали работу и сохраняли позитив".

Напомним, что сейчас "Челси" занимает 6 строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от 5-го "Тоттенхэма" на 3 пункта за тур до конца чемпионата.

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Источник:
Сайт Челсі
Опубликовал: Андрей Мартыник
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