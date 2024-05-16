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Почеттино: Джеймс? Теперь он пропустит следующий матч и несколько матчей в следующем сезоне
Почеттино о красной Джеймса
Getty Images / Global Images Ukraine
После матча "Брайтон" - "Челси" 0:2, главный тренер "синих" вышел на пресс-конференцию и рассказал о красной карточке Риса Джеймса:
"Мне трудно говорить свое мнение, потому что я не имел времени, чтобы пересмотреть повтор с тем моментом. Но это болезненная потеря, ведь это был замечательный футбольный вечер и он является важным игроком", - сказал тренер.
"Теперь он пропустит следующий матч и несколько матчей в следующем сезоне".
Напомним, что Рис Джеймс в нынешнем сезоне провел 10 матчей и отдал две голевые передачи, он пропусткал матчи из-за травм.
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