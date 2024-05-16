  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино: Джеймс? Теперь он пропустит следующий матч и несколько матчей в следующем сезоне
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино: Джеймс? Теперь он пропустит следующий матч и несколько матчей в следующем сезоне

Англия
Обновлено

Почеттино о красной Джеймса

Почеттино: Джеймс? Теперь он пропустит следующий матч и несколько матчей в следующем сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После матча "Брайтон" - "Челси" 0:2, главный тренер "синих" вышел на пресс-конференцию и рассказал о красной карточке Риса Джеймса:

"Мне трудно говорить свое мнение, потому что я не имел времени, чтобы пересмотреть повтор с тем моментом. Но это болезненная потеря, ведь это был замечательный футбольный вечер и он является важным игроком", - сказал тренер.

"Теперь он пропустит следующий матч и несколько матчей в следующем сезоне".

Напомним, что Рис Джеймс в нынешнем сезоне провел 10 матчей и отдал две голевые передачи, он пропусткал матчи из-за травм.

По теме
yellow-arrow
Почеттино: Очень рад этим трем очкам. Они ставят нас в очень выгодную позицию перед последним туром
yellow-arrow
Борьба за еврокубки. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 3:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Мудрик получил травму. Брайтон - Челси 0:2. Обзор матча и видео голов
Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Рис Джеймс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сайт Челси
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости