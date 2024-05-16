Почеттино: Джеймс? Теперь он пропустит следующий матч и несколько матчей в следующем сезоне

После матча "Брайтон" - "Челси" 0:2, главный тренер "синих" вышел на пресс-конференцию и рассказал о красной карточке Риса Джеймса:

"Мне трудно говорить свое мнение, потому что я не имел времени, чтобы пересмотреть повтор с тем моментом. Но это болезненная потеря, ведь это был замечательный футбольный вечер и он является важным игроком", - сказал тренер.

"Теперь он пропустит следующий матч и несколько матчей в следующем сезоне".

Напомним, что Рис Джеймс в нынешнем сезоне провел 10 матчей и отдал две голевые передачи, он пропусткал матчи из-за травм.