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Тен Хаг: для МЮ было важно выиграть последний матч на Олд Траффорд в этом сезоне

Англия
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Наставник манкунианцев дал комментарий после игры

Тен Хаг: для МЮ было важно выиграть последний матч на Олд Траффорд в этом сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал минимальную победу своей команды над "Ньюкаслом" (3:2) в перенесённом матче 34-го тура АПЛ.

"Всегда приятно выигрывать любую игру. Очень важно было выиграть последний матч на "Олд Траффорд" в этом сезоне. Болельщики этого заслуживают, потому что у них были трудные времена, и они всегда оставались с нами. Мы хотели отплатить фанатам за поддержку.

Мы провели фантастический матч и благодаря командным усилиям забили отличные голы. Я всегда рад за молодых игроков, которые хорошо прогрессируют и забивают прекрасные голы.

"Ньюкасл" обладает большой физической мощью. Этому надо соответствовать, но при этом и играть в футбол. Мы нашли в этом действительно хороший баланс.

Хойлунд? Ему нужно немного отдохнуть, чтобы быть свежим. Нападающие живут ради голов. Этот мяч очень важен для его уверенности в себе, поэтому я очень рад, что он забил", - цитирует специалиста BBC.

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Ньюкасл Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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