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Владелец Челси: Нужно оставаться верным плану. Становится всё лучше и лучше
"Всё по-настоящему хорошее требует немного времени" (с)
Bloomberg
Владелец "Челси" Тодд Боули считает, что клуб движется в правильном направлении.
"Главное - набраться терпения. Вы что-то создаёте и ожидаете, что все получится очень быстро, но на самом деле всё по-настоящему хорошее требует немного времени.
Нужно иметь решимость не обращать внимания на весь шум вокруг себя и оставаться верным плану. С периода Boxing Day "Челси" - четвертая команда в АПЛ. Когда смотришь на то, что происходит сейчас, есть ощущение, что становится всё лучше и лучше", - приводит слова Боули журналист Бен Джейкобс.
Вчера "Челси" одержал выездную победу над "Брайтоном" со счётом 2:1. По итогам 37-и туров лондонцы занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги.
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