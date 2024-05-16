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Владелец Челси: Нужно оставаться верным плану. Становится всё лучше и лучше

Англия

"Всё по-настоящему хорошее требует немного времени" (с)

Владелец Челси: Нужно оставаться верным плану. Становится всё лучше и лучше

Bloomberg

Новина українською

Владелец "Челси" Тодд Боули считает, что клуб движется в правильном направлении.

"Главное - набраться терпения. Вы что-то создаёте и ожидаете, что все получится очень быстро, но на самом деле всё по-настоящему хорошее требует немного времени.

Нужно иметь решимость не обращать внимания на весь шум вокруг себя и оставаться верным плану. С периода Boxing Day "Челси" - четвертая команда в АПЛ. Когда смотришь на то, что происходит сейчас, есть ощущение, что становится всё лучше и лучше", - приводит слова Боули журналист Бен Джейкобс.

Вчера "Челси" одержал выездную победу над "Брайтоном" со счётом 2:1. По итогам 37-и туров лондонцы занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги.

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Челси (Лондон) АПЛ Тодд Боэли
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Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Александр Бураков
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