Владелец Челси: Нужно оставаться верным плану. Становится всё лучше и лучше

Владелец "Челси" Тодд Боули считает, что клуб движется в правильном направлении.

"Главное - набраться терпения. Вы что-то создаёте и ожидаете, что все получится очень быстро, но на самом деле всё по-настоящему хорошее требует немного времени.

Нужно иметь решимость не обращать внимания на весь шум вокруг себя и оставаться верным плану. С периода Boxing Day "Челси" - четвертая команда в АПЛ. Когда смотришь на то, что происходит сейчас, есть ощущение, что становится всё лучше и лучше", - приводит слова Боули журналист Бен Джейкобс.