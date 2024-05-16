Бруну Фернандеш: Если я не нужен Манчестер Юнайтед - я уйду

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался о своем будущем.

"Могу ли я покинуть "МЮ" в конце сезона? Я буду здесь. Клуб должен нуждаться во мне и хотеть, чтобы я был частью их будущего. Если по какой-то причине я им не нужен - я уйду.

Работа еще не закончена. У нас осталась еще одна игра в Премьер-лиге, а затем нас ждет самая важная игра сезона в Кубке Англии", - передаёт слова португальца Daily Mail.