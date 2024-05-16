  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бруну Фернандеш: Если я не нужен Манчестер Юнайтед - я уйду
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бруну Фернандеш: Если я не нужен Манчестер Юнайтед - я уйду

Англия

Хавбек будет принимать решение, исходя из действий клуба

Бруну Фернандеш: Если я не нужен Манчестер Юнайтед - я уйду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался о своем будущем.

"Могу ли я покинуть "МЮ" в конце сезона? Я буду здесь. Клуб должен нуждаться во мне и хотеть, чтобы я был частью их будущего. Если по какой-то причине я им не нужен - я уйду.

Работа еще не закончена. У нас осталась еще одна игра в Премьер-лиге, а затем нас ждет самая важная игра сезона в Кубке Англии", - передаёт слова португальца Daily Mail.

Ранее сообщалось об интересе к Фернандешу со стороны "Баварии" и ряда клубов из Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Арсенал презентовал новую форму на следующий сезон - на эмблеме только пушка
yellow-arrow
Астон Вилла проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ
yellow-arrow
Полузащитник Брентфорда может покинуть команду свободным агентом
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости