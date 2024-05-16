  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на следующий сезон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на следующий сезон

Англия

Фото с презентации

Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на следующий сезон

Фото: premierleague.com

Новина українською

Пресс-служба "Манчестер Сити" презентовала новый комплект домашней формы на сезон-2024/2025.

"Небесно-голубая форма, выполненная в стиле "Манчестер Сити", украшена нитками 0161 в отделке, что отсылает к корням клуба.

Манчестерский код 0161 — это нечто большее, чем просто телефонный код. Включить в домашнюю форму этого года цифру 0161 – то, что сильно резонирует с "Манчестер Сити". Мы можем особым образом связать болельщиков со всего мира с клубом и нашим городом", - написано в заявлении клуба.

По теме
yellow-arrow
Арсенал презентовал новую форму на следующий сезон - на эмблеме только пушка
yellow-arrow
Астон Вилла проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ
yellow-arrow
Полузащитник Брентфорда может покинуть команду свободным агентом
Манчестер Сити форма
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester City
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости