Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на следующий сезон

Пресс-служба "Манчестер Сити" презентовала новый комплект домашней формы на сезон-2024/2025.

"Небесно-голубая форма, выполненная в стиле "Манчестер Сити", украшена нитками 0161 в отделке, что отсылает к корням клуба.

Манчестерский код 0161 — это нечто большее, чем просто телефонный код. Включить в домашнюю форму этого года цифру 0161 – то, что сильно резонирует с "Манчестер Сити". Мы можем особым образом связать болельщиков со всего мира с клубом и нашим городом", - написано в заявлении клуба.