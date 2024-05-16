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Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на следующий сезон
Фото с презентации
Фото: premierleague.com
Пресс-служба "Манчестер Сити" презентовала новый комплект домашней формы на сезон-2024/2025.
"Небесно-голубая форма, выполненная в стиле "Манчестер Сити", украшена нитками 0161 в отделке, что отсылает к корням клуба.
Манчестерский код 0161 — это нечто большее, чем просто телефонный код. Включить в домашнюю форму этого года цифру 0161 – то, что сильно резонирует с "Манчестер Сити". Мы можем особым образом связать болельщиков со всего мира с клубом и нашим городом", - написано в заявлении клуба.
It's in the detail ????????— Manchester City (@ManCity) May 16, 2024
???? @pumafootball
???? incoming... ????— Manchester City (@ManCity) May 16, 2024
Our new @pumafootball 24/25 Home Kit has dropped ????
This kit though ???? pic.twitter.com/n7AtqiOvLb— Manchester City (@ManCity) May 16, 2024
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