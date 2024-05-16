Тоттенхэм рассматривает возможность перехода испанского полузащитника Вильярреала

Если первую половину сезона "желтая субмарина" провела довольно неудачно, находясь во второй части турнирной таблицы, то концовку сезона подопечные Марселино проводят очень хорошо и еще сохраняют математические шансы на попадание в еврокубковую зону. Один из игроков "Вильярреала" Алекс Баэна в течение последнего года наделал много шума в Ла Лиге, привлекая внимание как один из лучших молодых талантов в Испании.

Лондонский "Тоттенхэм" привлекает универсальность полузащитника "желтой субмарины" и что он способен играть на любом фланге - позиции, на которой "Тоттенхэм" столкнулся с проблемами в этом сезоне из-за непоследовательной игры Бреннана Джонсона и Деяна Кулушевски, а также из-за неопределенности вокруг будущего капитана Сон Хын Мина. Контракт испанца с "Вильярреалем" рассчитан до июня 2028 года. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 25 млн евро.

Добавим, что Алекс Баэна в этом сезоне провел 44 матча, где отметился 5 голами и 17 передачами.