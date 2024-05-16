Полузащитник Брентфорда может покинуть команду свободным агентом

"Брентфорд" этот сезон проводит не так ярко, как это было еще в прошлом году. Это было обусловлено как отсутствием главного нападающего Айвена Тоуни в течение первой половины нынешней кампании, так и рядом травм многих игроков "пчел".

Универсальный полузащитник Шендон Баптист присоединился к "Брентфорду" в январе 2020 года и помог команде дойти до финала плей-офф Чемпионшипа в своем первом сезоне в Западном Лондоне. Если раньше игрока часто привлекали в игру команды, то во время нынешней кампании он принял участие лишь в 12 матчах во всех турнирах. Текущее соглашение Баптиста заканчивается 30 июня и "Брентфорд" имеет возможность продлить его, но обе стороны решили не делать этого, чтобы позволить ему уйти как свободному агенту. Всего за "пчел" полузащитник провел 78 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Шендон Баптист не единственный футболист, который имеет контракт с клубом до конца этого сезона. В подобной ситуации находятся Бен Ми, Саман Годдос и Джош Дасилва находятся и "Брентфорд" должен в ближайшее время принять твердое решение относительно их будущего.