Астон Вилла проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ

Этот сезон все же стал для "Астон Виллы" незабываемым после того, как их великолепная форма в Премьер-лиге была вознаграждена местом в Лиге чемпионов. Бирмингемцы за тур до конца чемпионата досрочно обеспечили себе четвертое место, когда на этой неделе их ближайший соперник "Тоттенхэм" уступил дома "Манчестеру Сити" со счетом 0:2. Кроме того, "Астон Вилла" остановилась в шаге от финала Лиги Конференций, уступив в двух поединках "Олимпиакосу", что не отменяет того факта, что подопечные Унаи Эмери проводят яркий сезон.

Бирмингемцы уже строят планы по дальнейшему повышению качества своего состава в преддверии участия в Лиге чемпионов и уже значительно продвинулись в вопросе подписания контракта с Карлосом Солером из "ПСЖ". Также тренер парижан Луис Энрике не против отпустить своего игрока, поскольку он не входит в планы испанского менеджера.

Стоит добавить, что Карлос Солер сыграл лишь 999 минут в этом сезоне в Лиге 1 (27 матчей: 1 гол и 4 ассиста) после своего перехода к французам за 18 миллионов евро летом 2022 года.