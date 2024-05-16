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Арсенал презентовал новую форму на следующий сезон - на эмблеме только пушка
Зинченко на презентации не позировал
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" представил новый комплект домашней формы на сезон-2024/25.
В заявлении пресс-службы "канониров" говорится, что впервые с сезона-1989/1990 на месте клубной эмблемы изображена только пушка.
Напомним, по итогам 37-и туров текущего розыгрыша АПЛ "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Манчестер Сити" на два очка.
We are The Arsenal ????— adidas Football (@adidasfootball) May 16, 2024
Introducing the new 24/25 Arsenal Home jersey. ???????? https://t.co/pmeUUbpOBb pic.twitter.com/E1fTmC7UC5
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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