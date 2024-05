Арсенал презентовал новую форму на следующий сезон - на эмблеме только пушка

"Арсенал" представил новый комплект домашней формы на сезон-2024/25.

В заявлении пресс-службы "канониров" говорится, что впервые с сезона-1989/1990 на месте клубной эмблемы изображена только пушка.

Напомним, по итогам 37-и туров текущего розыгрыша АПЛ "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Манчестер Сити" на два очка.

We are The Arsenal ????



Introducing the new 24/25 Arsenal Home jersey. ???????? https://t.co/pmeUUbpOBb pic.twitter.com/E1fTmC7UC5