Голкипер Манчестер Сити пропустит последние матчи этого сезона из-за травмы лица

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон пропустит последние матчи в этом сезоне из-за перелома глазницы.

Бразильский вратарь получил травму во время победы "горожан" над "Тоттенхэмом" со счетом 2:0. Игрок прошел медицинские обследования, которое выявило перелом правой глазницы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Эдерсон в Премьер-Лиге в этом сезоне сыграл 33 поединка, в которых пропустил лишь 27 голов. Он также провел 13 сухих матчей.