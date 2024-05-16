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Голкипер Манчестер Сити пропустит последние матчи этого сезона из-за травмы лица

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Голкипер Манчестер Сити пропустит последние матчи этого сезона из-за травмы лица

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон пропустит последние матчи в этом сезоне из-за перелома глазницы.

Бразильский вратарь получил травму во время победы "горожан" над "Тоттенхэмом" со счетом 2:0. Игрок прошел медицинские обследования, которое выявило перелом правой глазницы.

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Эдерсон в Премьер-Лиге в этом сезоне сыграл 33 поединка, в которых пропустил лишь 27 голов. Он также провел 13 сухих матчей.

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Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Эдерсон
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Источник:
man city
Опубликовал: Екатерина Власова
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