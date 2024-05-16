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Большинство клубов АПЛ не поддерживают отмену VAR

Англия
Обновлено

Инициативу Вулверхэмптона не поддержали клубы АПЛ

Большинство клубов АПЛ не поддерживают отмену VAR

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Большинство клубов Премьер-лиги не поддержали предложение "Вулверхэмптона" отказаться от использования системы VAR в чемпионате.

Как сообщает Sky Sports, инициативу "волков" не поддерживают клубы АПЛ. Чтобы такое решение было утверждено необходимо, чтобы положительно проголосовали по меньшей мере 14 из 20 участников лиги.

Клубы не желают отказываться от использования системы VAR, а взамен намерены расширить ее функциональность.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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