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"Меня очень тянет на родную землю". Артета не исключил перспективы трудоустройства в Испании

Англия
Обновлено

Микель высказал свое мнение

"Меня очень тянет на родную землю". Артета не исключил перспективы трудоустройства в Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета должен был ответить на вопрос журналистов о перспективах работы в Испании. Но наставник "канониров" избежал прямого ответа, отметив свою любовь к родине.

"Меня очень тянет к родной земле, нашему образу жизни, общению, культуре, и это всегда побуждает меня постоянно думать об этом", - сказал специалист.

Артета присоединился к "Арсеналу" в 2019 году, испанец подписал контракт до 2025 года.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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