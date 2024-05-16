"Меня очень тянет на родную землю". Артета не исключил перспективы трудоустройства в Испании

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета должен был ответить на вопрос журналистов о перспективах работы в Испании. Но наставник "канониров" избежал прямого ответа, отметив свою любовь к родине.

"Меня очень тянет к родной земле, нашему образу жизни, общению, культуре, и это всегда побуждает меня постоянно думать об этом", - сказал специалист.

Артета присоединился к "Арсеналу" в 2019 году, испанец подписал контракт до 2025 года.