Плей-офф Чемпионшипа. Лидс разобрал канареек на молекулы и вышел в финал

После относительно спокойного выездного в Норвиче, который завершился вничью 0:0, "павлины" играли ответный полуфинал плей-офф Чемпионшипа у себя дома и сразу выглядели очевидными фаворитами. По ходу самого сезона казалось, что команда Фарке должна выходить напрямую и даже не залезать в какие-то битвы в рамках пле-офф, но неудачный отрезок в конце перепутал все планы.

Тем не менее, сейчас они уверенно идут к итоговому выходу в Премьер-лигу. Сегодня они максимально уверенно разобрались с "канарейками", отправив в их ворота три мяча еще в первой половине встречи. Вот прямо с самого начала у ребят Дэвида Вагнера все пошло не так.

После первой пощечины оправиться не удалось, а все, что было дальше - это скорее издевательство от хозяев, несмотря на то, что они понимали, что соперник уже сдался. Легкая, красивая и справедливая победа от хозяев "Элланд Роуд". Они выходят в финал, который пройдет на "Уэмбли", 26 мая.

А завтра, 17 мая, мы узнаем, кто же станет соперником "Лидса" в том финале, свой второй матч в полуфинале будут играть "Саутгемптон" и "Вест Бромвич". Первая встреча между ними также завершилась вничью.

Чемпионшип, плей-офф, полуфинал, ответный матч

Стадион: "Элланд Роуд" (Лидс)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Лидс Юнайтед" — "Норвич Сити" 4:0

Голы: Груев (7), Пиру (20), Рюттер (40), Саммервилл (68)

"Лидс": Мелье — Грей, Родон, Ампаду, Фирпо — Груев (Купер, 83), Камара — Ньйонто (Джеймс, 70), Рюттер (Робертс, 74), Саммервилл (Энтони, 74) — Пиру (Джозеф, 74)

"Норвич": Ганн — Стейси, Даффи, Гибсон (Макмаллум, 63), Яннулис (Фасснахт, 63) — Нуньес, Маклин — Сара, Барнс (ван Гойдонк, 81), Роу (Серенсен, 81) — Сарджент (Сайнц, 46)

Предупреждения: Груев (54), Рюттер (56) — Роу (37), Маклин (90+1)