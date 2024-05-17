Уэйн Руни о будущем капитана МЮ: Вы должны строить игру вокруг Бруну

"Красные дьяволы" в этом сезоне обновили свои рекорды по количеству поражений в АПЛ и во всех турнирах в целом. Кроме того, подопечные Тен Гага пропускают в этом сезоне очень много голов и рискуют вообще не попасть в еврокубки на следующий сезон, занимая восьмое место в Премьер-лиге. Бывший форвард "МЮ" Уэйн Руни заявил, что команде нужно большое обновление, но при этом строить игру вокруг нынешнего капитана манкунианцев.

"Вы должны строить вокруг Бруну (Фернандеша). Он единственный игрок с качественными характеристиками. У него есть бойцовский характер. Я думаю, что вы держите молодых игроков и Бруну. Я думаю, что это должна быть массовая чистка. Это не произойдет за один год, но это должно произойти в течение следующих нескольких лет. Чтобы конкурировать в этой лиге, им нужны лучшие игроки, и не поймите меня неправильно, эти игроки - хорошие игроки и игроки Премьер-лиги. Но чтобы конкурировать с "Манчестер Сити", "Ливерпулем", "Арсеналом", им нужны лучшие игроки", - цитирует легенду "МЮ" Уэйна Руни ESPN.

В последнем туре "красные дьяволы" сыграют на выезде против "Брайтона". Кроме того, "МЮ" еще имеет шансы получить трофей, поскольку будет играть в финале Кубка Англии против "Манчестера Сити".