  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Уэйн Руни о будущем капитана МЮ: Вы должны строить игру вокруг Бруну
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уэйн Руни о будущем капитана МЮ: Вы должны строить игру вокруг Бруну

Англия

А также ожидает больших изменений в клубе

Уэйн Руни о будущем капитана МЮ: Вы должны строить игру вокруг Бруну

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Красные дьяволы" в этом сезоне обновили свои рекорды по количеству поражений в АПЛ и во всех турнирах в целом. Кроме того, подопечные Тен Гага пропускают в этом сезоне очень много голов и рискуют вообще не попасть в еврокубки на следующий сезон, занимая восьмое место в Премьер-лиге. Бывший форвард "МЮ" Уэйн Руни заявил, что команде нужно большое обновление, но при этом строить игру вокруг нынешнего капитана манкунианцев.

"Вы должны строить вокруг Бруну (Фернандеша). Он единственный игрок с качественными характеристиками. У него есть бойцовский характер. Я думаю, что вы держите молодых игроков и Бруну. Я думаю, что это должна быть массовая чистка. Это не произойдет за один год, но это должно произойти в течение следующих нескольких лет. Чтобы конкурировать в этой лиге, им нужны лучшие игроки, и не поймите меня неправильно, эти игроки - хорошие игроки и игроки Премьер-лиги. Но чтобы конкурировать с "Манчестер Сити", "Ливерпулем", "Арсеналом", им нужны лучшие игроки", - цитирует легенду "МЮ" Уэйна Руни ESPN.

В последнем туре "красные дьяволы" сыграют на выезде против "Брайтона". Кроме того, "МЮ" еще имеет шансы получить трофей, поскольку будет играть в финале Кубка Англии против "Манчестера Сити".

По теме
yellow-arrow
Мадридский Атлетико проявляет интерес к скандальному хавбеку МЮ
yellow-arrow
Ярмолюк: У меня три клапана в сердце вместо двух
yellow-arrow
Плей-офф Чемпионшипа. Лидс разобрал канареек на молекулы и вышел в финал
Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости