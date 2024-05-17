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Ливерпуль объявил об уходе ветерана клуба

Англия

Провёл в команде восемь лет

Ливерпуль объявил об уходе ветерана клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник Жоэль Матип покинет "Ливерпуль" в качестве свободного агента после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

32-летний камерунец пополнил состав "Ливерпуля" летом 2016 года, перейдя из "Шальке". За этот период Жоэль провёл 201 матч, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач, а также выиграл два титула Кубка английской лиги, Лигу чемпионов, АПЛ, Суперкубок Англии, Кубок Англии и Суперкубок Европы.

На счету Матипа в текущем сезоне всего лишь 14 матчей. В декабре футболист получил травму крестообразной связки колена.

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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
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