Ливерпуль объявил об уходе ветерана клуба

Центральный защитник Жоэль Матип покинет "Ливерпуль" в качестве свободного агента после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

32-летний камерунец пополнил состав "Ливерпуля" летом 2016 года, перейдя из "Шальке". За этот период Жоэль провёл 201 матч, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач, а также выиграл два титула Кубка английской лиги, Лигу чемпионов, АПЛ, Суперкубок Англии, Кубок Англии и Суперкубок Европы.

На счету Матипа в текущем сезоне всего лишь 14 матчей. В декабре футболист получил травму крестообразной связки колена.

Joel Matip will bid farewell to the Reds this summer after an eight-season spell during which he helped the club to some of its most memorable modern moments.



Thank you for everything, Joel ❤️