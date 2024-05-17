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Ливерпуль объявил об уходе ветерана клуба
Провёл в команде восемь лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник Жоэль Матип покинет "Ливерпуль" в качестве свободного агента после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.
32-летний камерунец пополнил состав "Ливерпуля" летом 2016 года, перейдя из "Шальке". За этот период Жоэль провёл 201 матч, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач, а также выиграл два титула Кубка английской лиги, Лигу чемпионов, АПЛ, Суперкубок Англии, Кубок Англии и Суперкубок Европы.
На счету Матипа в текущем сезоне всего лишь 14 матчей. В декабре футболист получил травму крестообразной связки колена.
Joel Matip will bid farewell to the Reds this summer after an eight-season spell during which he helped the club to some of its most memorable modern moments.— Liverpool FC (@LFC) May 17, 2024
Thank you for everything, Joel ❤️
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