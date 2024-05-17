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Тьяго Алькантара покинет Ливерпуль - летом хавбек может стать одноклубником Довбика и Цыганкова

Англия
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Ещё одно объявление мерсисайдцев об уходе игрока

Тьяго Алькантара покинет Ливерпуль - летом хавбек может стать одноклубником Довбика и Цыганкова

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник Тьяго Алькантара покинет "Ливерпуль" по окончании сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте клуба.

Алькантара защищает цвета "красных" с 2020 года, перебравшись из мюнхенской "Баварии". За это время испанец выиграл с командой два Кубка лиги и один Кубок Англии.

В текущем сезоне из-за серии тяжёлых травм Тьяго отыграл всего лишь один матч.

Ранее стало известно, что в услугах 32-летнего Алькантары заинтересована испанская "Жирона".

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Ливерпуль Тьяго Алькантара
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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
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