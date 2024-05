Тьяго Алькантара покинет Ливерпуль - летом хавбек может стать одноклубником Довбика и Цыганкова

Полузащитник Тьяго Алькантара покинет "Ливерпуль" по окончании сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте клуба.

Алькантара защищает цвета "красных" с 2020 года, перебравшись из мюнхенской "Баварии". За это время испанец выиграл с командой два Кубка лиги и один Кубок Англии.

В текущем сезоне из-за серии тяжёлых травм Тьяго отыграл всего лишь один матч.

Ранее стало известно, что в услугах 32-летнего Алькантары заинтересована испанская "Жирона".

Thiago Alcantara's time with the Reds will come to an end this summer upon the expiration of his contract.



A truly special player. Thank you for everything, Thiago ❤️