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Тьяго Алькантара покинет Ливерпуль - летом хавбек может стать одноклубником Довбика и Цыганкова
Ещё одно объявление мерсисайдцев об уходе игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Тьяго Алькантара покинет "Ливерпуль" по окончании сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте клуба.
Алькантара защищает цвета "красных" с 2020 года, перебравшись из мюнхенской "Баварии". За это время испанец выиграл с командой два Кубка лиги и один Кубок Англии.
В текущем сезоне из-за серии тяжёлых травм Тьяго отыграл всего лишь один матч.
Ранее стало известно, что в услугах 32-летнего Алькантары заинтересована испанская "Жирона".
Thiago Alcantara's time with the Reds will come to an end this summer upon the expiration of his contract.— Liverpool FC (@LFC) May 17, 2024
A truly special player. Thank you for everything, Thiago ❤️
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