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Том Хэнкс о том, как стал футбольным фанатом: Ничья с Астон Виллой 1:1. С Астон Виллой? Хм, похоже, это прекрасный городок

Англия

Американский актер часто посещает матчи бирмингемцев в Англии

Том Хэнкс о том, как стал футбольным фанатом: Ничья с Астон Виллой 1:1. С Астон Виллой? Хм, похоже, это прекрасный городок

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сезон в Премьер-лиге подходит к своему концу. За тур до конца интриг осталось не так много и уже известны все участники Лиги чемпионов от Туманного Альбиона. Среди них есть "Астон Вилла", которая впервые в своей истории сыграет в этом еврокубке, заняв четвертое место в АПЛ. В последнем домашнем поединке нынешней кампании бирмингемцы сыграли в результативную ничью с "Ливерпулем" - 3:3. На этом поединке присутствовал актер Том Хэнкс, который является преданным болельщиком команды. В одном из британских шоу, у американца спросили о том, как он стал фанатом "Астон Виллы". Том Хэнкс не замедлил с ответом.

"Впервые, когда я приехал в Англию, я проснулся рано утром, а по BBC показывали результаты футбольных матчей, и у всех были странные названия. Например, "Челтнем" одолел "Твиксби" 2:0. Ни одно из них не имело смысла. Затем появился еще один результат, а затем - ничья с "Астон Виллой" 1:1. С "Астон Виллой"? Хм, похоже, это прекрасный городок. "Астон Вилла"... О, да, я отправляюсь в отпуск в "Астон Виллу", хотите присоединиться? Затем, когда я прибыл в Бирмингем, в это сказочное место "Вилла Парк", я находился на трибуне и болел за эту замечательную команду", - рассказал Том Хэнкс.

Добавим, что последний свой матч в этом сезоне "Астон Вилла" сыграет 19 мая на выезде против "Кристал Пэлас". Тома Хэнкса стоит ожидать на трибунах уже в следующей кампании, особенно на домашних поединках "львов" в Лиге чемпионов.

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Астон Вилла (Бирмингем)
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Источник:
The Graham Norton Show
Опубликовал: Александр Гресь
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