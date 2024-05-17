Клопп - о прощании с Ливерпулем: Не знаю, сколько футболок я подписал на прошлой неделе

Юрген Клопп рассказал о последних днях в качестве главного тренера "Ливерпуля".

"Это была самая напряженная неделя в моей жизни. Я прощался с таким большим количеством людей. Нам не нужно притворяться, что это обычная неделя…

Это моя последняя игра до отпуска, так что всё как обычно, но при этом я осознаю, что скоро всё будет по-другому. Вчера состоялось прощание с игроками, у нас было барбекю, прощальный праздник. Точно не знаю, сколько футболок я подписал на прошлой неделе. Думаю, теперь у каждого есть одна!

Прощаться всегда неприятно, но если сказать это без чувства боли - значит, проведенное вместе время было не самым лучшим, но я его провёл прекрасно", - цитирует немца журналист Бен Джейкобс.