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Клопп - о прощании с Ливерпулем: Не знаю, сколько футболок я подписал на прошлой неделе
Все эмоции ещё впереди
Getty Images/Global Images Ukraine
Юрген Клопп рассказал о последних днях в качестве главного тренера "Ливерпуля".
"Это была самая напряженная неделя в моей жизни. Я прощался с таким большим количеством людей. Нам не нужно притворяться, что это обычная неделя…
Это моя последняя игра до отпуска, так что всё как обычно, но при этом я осознаю, что скоро всё будет по-другому. Вчера состоялось прощание с игроками, у нас было барбекю, прощальный праздник. Точно не знаю, сколько футболок я подписал на прошлой неделе. Думаю, теперь у каждого есть одна!
Прощаться всегда неприятно, но если сказать это без чувства боли - значит, проведенное вместе время было не самым лучшим, но я его провёл прекрасно", - цитирует немца журналист Бен Джейкобс.
Прощальный матч Клоппа состоится 19 мая. Мерсисайдцы сыграют на домашнем "Энфилде" против "Вулверхэмптона".
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