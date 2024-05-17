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Клуб Чемпионшипа уволил тренера после разгрома в плей-офф
Попытают счастья с другим наставником
Getty Images/Global Images Ukraine
"Норвич" официально объявил о расставании с главным тренером Дэвидом Вагнером и его ассистентом Кристофом Бюлером.
Вчера "канарейки" потерпели разгромное поражение от "Лидса" (0:4) в рамках ответного матча 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа. Первая игра между командами завершилась вничью - 0:0.
Вагнер возглавлял "Норвич" с января 2023 года. На счету специалиста 31 победа, 17 ничьих и 27 поражений в 75 поединках.
Norwich City have parted company with head coach David Wagner.— Norwich City FC (@NorwichCityFC) May 17, 2024
We would like to place on record our thanks to David for his hard work and contribution during his time at Norwich City.
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