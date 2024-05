Клуб Чемпионшипа уволил тренера после разгрома в плей-офф

"Норвич" официально объявил о расставании с главным тренером Дэвидом Вагнером и его ассистентом Кристофом Бюлером.

Вчера "канарейки" потерпели разгромное поражение от "Лидса" (0:4) в рамках ответного матча 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа. Первая игра между командами завершилась вничью - 0:0.

Вагнер возглавлял "Норвич" с января 2023 года. На счету специалиста 31 победа, 17 ничьих и 27 поражений в 75 поединках.

Norwich City have parted company with head coach David Wagner.



We would like to place on record our thanks to David for his hard work and contribution during his time at Norwich City.



Full statement ⬇️