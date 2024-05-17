Владимир Цоуфал получил дополнительный стимул остановить Ман Сити в АПЛ: Мне предложили бесплатный кофе до конца жизни

Наверное, единственной интригой в Премьер-лиге в последнем туре остается определить победителя турнира. Подопечные Гвардиолы посреди недели обыграли "Тоттенхэм" и опережают "Арсенал" на 2 очка. В последнем туре "Манчестер Сити" будет принимать дома другую лондонскую команду "Вест Хэм". Если "молотобойцы" избегут поражения на "горожанах", а "канониры" победят "Эвертон", то лондонцы выиграют чемпионство в Премьер-лиге - и защитнику "Вест Хэма" Владимиру Цоуфалу больше никогда не придется покупать кофе.

"Мне владелец местного кафе, который болеет за "Арсенал", предложил бесплатный кофе до конца жизни! Вокруг меня много фанатов "канониров". Мой сын играет в футбол, поэтому у меня есть большие фанаты "Арсенала". Я получил от них несколько сообщений вроде: "Твой первый гол в Премьер-лиге уже близко!" и тому подобное. Было бы очень приятно, но увидим", - говорит Владимир Цоуфал в интервью Sky Sports. Чешский защитник и "Вест Хэм" также имеют шанс помочь бывшему товарищу по команде: полузащитник "Арсенала" Деклан Райс отчаянно просит об услуге у своего старого клуба, который он покинул прошлым летом.

"Думаю, он [Райс] общался с английскими ребятами, но мне не писал (смеется)! Он игрок "Арсенала", поэтому он болеет за "Арсенал" и за их выступление. Я ни с кем из "канониров" не общался, поэтому у них своя борьба, а у нас своя. Нет ничего лучше, чем иметь возможность решить, кто станет чемпионом Премьер-лиги. Мы не претендуем на титул, но мы можем решить этот вопрос, поэтому это хорошо. Это была бы замечательная история, если бы "Вест Хэм" смог отменить гегемонию "Манчестер Сити". Они могут стать первой командой, которая выиграет его четыре раза подряд, поэтому было бы неплохо остановить это", - говорит Цоуфал. Впрочем, одержать победу "молотобойцам" над "горожанами будет очень трудно. В последних 16 матчах чемпионата против "Вест Хэма", "Сити" не потерпел ни одного поражения (13 побед и 3 ничьи), зато лондонский клуб проиграл 15 из 17 матчей чемпионата на стадионе "Этихад". Эти цифры хорошо известны чеху.

"Это, пожалуй, одно из самых сложных мест для игры в футбол. Я знаю, что у нас там не самые лучшие результаты - я бы даже сказал, очень плохие! Но эта серия должна когда-то закончиться, и почему бы не в воскресенье?!", - подытожил Владимир Цоуфал.