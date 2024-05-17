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Манчестер Юнайтед возобновил интерес к левому защитнику Челси

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

Манчестер Юнайтед возобновил интерес к левому защитнику Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" предстоит насыщенное лето, и под руководством нового совладельца сэра Джима Рэтклиффа они намерены осуществить серьезные изменения. С приходом главы компании "Ineos" уже произошли перестановки на уровне правления, а теперь англичанин с новыми сотрудниками переключили свое внимание на трансферные цели, пытаясь вновь сделать из "МЮ" сильную команду.

В частности, левый защитник "Челси" Марк Кукурелья снова находится на радаре "красных дьяволов". Сейчас активных переговоров между манкунианцами и игроком не ведется, но руководство "МЮ" будет следить за ситуацией вокруг испанца. Впрочем, хотя Кукурелья не считается основным игроком в составе лондонцев, Маурисио Почеттино является фанатом испанца и был бы рад оставить его на "Стэмфорд Бридж". Левый защитник находится в прекрасной форме в последних играх и прекрасно сыграл в победной серии клуба, которая длится уже четыре поединка подряд.

Добавим, что в этом сезоне Марк Кукурелья провел 25 матчей, где отметился голом и 2 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 25 млн евро.

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Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Марк Кукурелья
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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