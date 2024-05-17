Клопп - об отказе от VAR: Я бы проголосовал за это

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о, вероятной, отмене VAR в АПЛ. Специалист считает, что система ВАР не используется должным образом, и что это приводит к несправедливым результатам.

"То, как он используется, безусловно, неправильно. Я бы проголосовал против VAR".