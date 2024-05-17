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Клопп - об отказе от VAR: Я бы проголосовал за это

Англия

Наставник Ливерпуля хотел бы, чтобы отменили ВАР

Клопп - об отказе от VAR: Я бы проголосовал за это

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о, вероятной, отмене VAR в АПЛ. Специалист считает, что система ВАР не используется должным образом, и что это приводит к несправедливым результатам.

"То, как он используется, безусловно, неправильно. Я бы проголосовал против VAR".

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"Эти люди не могут сделать это должным образом. VAR не является проблемой, вы не можете изменить людей, поэтому я бы проголосовал за отказ от VAR", - добавил специалист.

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Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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