Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп - об отказе от VAR: Я бы проголосовал за это
Наставник Ливерпуля хотел бы, чтобы отменили ВАР
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался
"То, как он используется, безусловно, неправильно. Я бы проголосовал против VAR".
"Эти люди не могут сделать это должным образом. VAR не является проблемой, вы не можете изменить людей, поэтому я бы проголосовал за отказ от VAR", - добавил специалист.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Эффект Месси: МЛС штурмуют спонсоры, Майами строит стадион, связка с Суаресом все еще работает
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
- Мудрик завершил клубный сезон, Барселона отрывается от Жироны, а Бавария хочет оставить Тухеля. Главные новости за 16 мая
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн