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Слот – о работе в Ливерпуле: Я могу подтвердить, что стану тренером мерсисайдцев

Англия
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Арне высказался о работе в Ливерпуле

Слот – о работе в Ливерпуле: Я могу подтвердить, что стану тренером мерсисайдцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Фейеноорда" Арне Слот подтвердил, что заменит Юргена Клоппа на посту главного тренера "Ливерпуля" со следующего сезона.

"Я могу подтвердить, что стану тренером "красных" в следующем сезоне", - сказал Слот в пятницу.

"Ливерпуль" с "Фейеноордом" согласовал компенсационное соглашение на сумму до 9,4 млн фунтов стерлингов.

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Слот возглавил "Фейеноорд" в 2021 году. В нынешнем сезоне клуб Эредивизи занимает второе место и имеет 81 балл.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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