Одноклубник Мудрика признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне 2023/2024

Коул Палмер, полузащитник "Челси", был признан лучшим молодым игроком этого сезона Премьер-лиги.

22-летний игрок проводит потрясающий сезон за "синих" - 44 матча во всех турнирах, в которых он забил 25 мячей и отдал 14 результативных передач.

????????| OFFICIAL: Cole Palmer is the Premier League Young Player of the Year! ???????????????????????????????? pic.twitter.com/4lAVZBiFUG