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Одноклубник Мудрика признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне 2023/2024
Коул Палмер получил награду
Getty Images / Global Images Ukraine
Коул Палмер, полузащитник "Челси", был признан лучшим молодым игроком этого сезона Премьер-лиги.
22-летний игрок проводит потрясающий сезон за "синих" - 44 матча во всех турнирах, в которых он забил 25 мячей и отдал 14 результативных передач.
????????| OFFICIAL: Cole Palmer is the Premier League Young Player of the Year! ???????????????????????????????? pic.twitter.com/4lAVZBiFUG— CentreGoals. (@centregoals) May 17, 2024
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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