  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Одноклубник Мудрика признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне 2023/2024
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одноклубник Мудрика признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне 2023/2024

Англия
Обновлено

Коул Палмер получил награду

Одноклубник Мудрика признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне 2023/2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Коул Палмер, полузащитник "Челси", был признан лучшим молодым игроком этого сезона Премьер-лиги.

22-летний игрок проводит потрясающий сезон за "синих" - 44 матча во всех турнирах, в которых он забил 25 мячей и отдал 14 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
yellow-arrow
Слот – о работе в Ливерпуле: Я могу подтвердить, что стану тренером мерсисайдцев
yellow-arrow
Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
Челси (Лондон) АПЛ Коул Палмер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости