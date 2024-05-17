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"Мы должны выполнять свою работу". Артета рассказал о финальном матче Премьер-Лиги этого сезона
Артета уверен в победе своей команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о настрое команды накануне финального матча Премьер-Лиги.
"Мы надеялись, что "Манчестер Сити" потеряет очки, но этого не произошло. Теперь мы должны выполнить свою работу, которая будет тяжелой, потому что "Эвертон" находится в хорошей форме. Мы должны еще раз доказать, что можем быть лучше соперника и выиграть игру".
Напомним, что матч "Арсенал" - "Эвертон" состоится 19 мая. Старт - в 18:00 по киевскому времени.
Ситуация в турнирной таблице АПЛ такова: "Манчестер Сти" лидирует, они имеют 88 баллов и еще сыграют в воскресенье против "Вест Хэма". А "Арсенал" занимает второе место с 86 очками и плюс решающий поединок против "ирисок".
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