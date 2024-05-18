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Плей-офф Чемпионшипа. Саутгемптон переиграл дроздов и вышел в финал за выход в АПЛ
Подопечные Рассела Мартина в финале за выход в АПЛ встретятся с Лидсом
https://sportarena.com/football/championship/sautgempton-v-otvetnom-matche-pobedil-vest-bromvich-i/
Известен второй финалист плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ, им стал "Сатгемптон". После нулей в первом матче, "святые" у себя дома без проблем переиграли "Вест Бромвич" со счетом 3:1.
В первом тайме голов не было, а во втором подопечные Россела Мартина взялись за дело и забили три мяча. первый гол забил Смоллбоун, а следующие два Армстронг, который похоронил все шансы соперника в матче. Все что смог противопоставить "Вест Бромвич" - это гол престижа на 90+7 минуте.
В финальном матче они сыграют против "Лидса", который разгромил "Норвич" со счетом 4:0. Финал пройдет 26 мая в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Напомним, что "Вест Бромвич" закончил сезон в Чемпионшипе на 5-й строчке в турнирной таблице, а Саутгемптон на 4-й.
Чемпионшип, плей-офф, полуфинал, ответный матч
Стадион: "Сент-Меррис Стэдиум" (Саутгемптон)
Главный судья: Тим Робинсон (Англия)
"Саутгемптон" - "Вест Бромвич" 3:1
Голы: Смоллбоун (49'), Артмстронг (78' 96' пен), Кипре (90+7')
"Саутгемптон": Маккарти - Уокер-Питерс, Харвуд-Беллис, Беднарек, Стивенс - Смоллбоун (Ротвелл 90'), Даунс, Арибо (Чарльз 90') - Брукс (Эдози 74'), Армстронг, Фрейзер (Мэннинг 66').
"Вест-Бромвич": Палмер - Фурлонг, Бартли, Кипре, Таунсенд (Рич 73') - Йокушлу (М'Вила (64'), Моуэтт (Вайманн 82'), Дианга (Свифт 64') - Феллоуз, Уоллес (Брэндон 64'), Джонстон.
Предупреждения: Моуэтт 76', Свифт 82', Кипре 89', М`Вила 90+4'
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