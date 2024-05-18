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Стало известно, кто уйдет из Эвертона, и кому предложен новый контракт

Англия
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Стало известно, кто уйдет из Эвертона, и кому предложен новый контракт

Фото: пресслужби ФК "Евертон"

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"Эвертон" объявил, кто останется в клубе на следующий сезон, а кто уйдет.

Контракт полузащитника Андре Гомеша и голкипера Энди Лонергана не будет продлен, они оставлять "Эвертон" в конце этого сезона. Арендованный вингер Арно Данджума вернется в "Вильярреал", а хавбек Джек Харрисон уедет обратно в "Лидс".

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А вот защитникам Шеймусу Коулмэну, Эшли Янгу и полузащитнику Идриссе Гуйе предложены контракты на год. Деле Алли останется в команде на время восстановления от травмы паха.

Напомним, за этот сезон "Эвертон" набрал 40 очков, сейчас "ириски" занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Эшли Янг Эвертон (Ливерпуль) Андре Гомеш Шеймус Коулман Арно Данджума Джек Харрисон
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Источник:
Everton
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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