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Стало известно, кто уйдет из Эвертона, и кому предложен новый контракт
Разгружают состав
Фото: пресслужби ФК "Евертон"
"Эвертон" объявил, кто останется в клубе на следующий сезон, а кто уйдет.
Контракт полузащитника Андре Гомеша и голкипера Энди Лонергана не будет продлен, они оставлять "Эвертон" в конце этого сезона. Арендованный вингер Арно Данджума вернется в "Вильярреал", а хавбек Джек Харрисон уедет обратно в "Лидс".
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А вот защитникам Шеймусу Коулмэну, Эшли Янгу и полузащитнику Идриссе Гуйе предложены контракты на год. Деле Алли останется в команде на время восстановления от травмы паха.
Напомним, за этот сезон "Эвертон" набрал 40 очков, сейчас "ириски" занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ.
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