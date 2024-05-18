Артета – о нереализованном моменте Сона: Когда он промахнулся... мои дети бегали вокруг стола

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ответил на вопрос, кого он бы выбрал из футболистов АПЛ для того, чтобы реализовать выход лицом к лицу против Стефана Ортеги, что не удалось нападающему "Тоттенхэма" Сон Хин Мину.

“Если бы мне пришлось выбрать игрока Премьер-лиги на тот момент, это, вероятно, был бы Сон! Когда он промахнулся… мои дети бегали вокруг стола. Вы можете представить себе!”, - сказал Артета.

Отметим, что этот голевой момент случился в начале второго тайма матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" при счете 0:0. В итоге "горожане" победили и вышли на первое место турнирной таблицы.

В настоящее время подопечные Гвардиолы имеют в активе 88 очков, а команда Артеты 86. Разница забитых-пропущенных у "канониров" на один гол лучше (61 против 60). В финальном туре "Сити" сыграет против "Вест Хэма" дома, а "Арсенал" примет на "Эмирейтс" "Эвертон". Обе встречи стартуют завтра, 19 мая, в 18:00.