Представители Тухеля ведут переговоры с Манчестер Юнайтед

Томас Тухель может возглавить "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своем интервью.

По имеющейся информации, Томас Тухель покинет "Баварию" в конце этого сезона. 50-летный специалист хочет вернуться в АПЛ. Отмечается, что представители Тухеля поддерживают контакт с руководством "Манчестер Юнайтед", чтобы в случае увольнения тен Хага Тухель возглавил "красных дьяволов".

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Напомним, Томас Тухель стал тренером "Баварии" в марте 2023 года. На данный момент "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 72 очка.