  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Представители Тухеля ведут переговоры с Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представители Тухеля ведут переговоры с Манчестер Юнайтед

Англия

Не собираетесь брать паузу

Представители Тухеля ведут переговоры с Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Томас Тухель может возглавить "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своем интервью.

По имеющейся информации, Томас Тухель покинет "Баварию" в конце этого сезона. 50-летный специалист хочет вернуться в АПЛ. Отмечается, что представители Тухеля поддерживают контакт с руководством "Манчестер Юнайтед", чтобы в случае увольнения тен Хага Тухель возглавил "красных дьяволов".

Читайте такжеТен Хаг мечтает вернуться в мюнхенскую Баварию – источник

Напомним, Томас Тухель стал тренером "Баварии" в марте 2023 года. На данный момент "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 72 очка.

По теме
yellow-arrow
Келвин Филлипс вернется в Ман Сити из Вест Хэма, но горожане не рассчитывают на него
yellow-arrow
Артета – о нереализованном моменте Сона: Когда он промахнулся... мои дети бегали вокруг стола
yellow-arrow
Стало известно, кто уйдет из Эвертона, и кому предложен новый контракт
Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
mufcMPB
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости