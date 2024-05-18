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Представители Тухеля ведут переговоры с Манчестер Юнайтед
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Getty Images/Global Images Ukraine
Томас Тухель может возглавить "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своем интервью.
По имеющейся информации, Томас Тухель покинет "Баварию" в конце этого сезона. 50-летный специалист хочет вернуться в АПЛ. Отмечается, что представители Тухеля поддерживают контакт с руководством "Манчестер Юнайтед", чтобы в случае увольнения тен Хага Тухель возглавил "красных дьяволов".
Напомним, Томас Тухель стал тренером "Баварии" в марте 2023 года. На данный момент "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 72 очка.
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