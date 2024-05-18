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Келвин Филлипс вернется в Ман Сити из Вест Хэма, но горожане не рассчитывают на него
Клуб будет искать новую возможность для опорного полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский хавбек Келвин Филлипс вернется с аренды в “Вест Хэме” в “Манчестер Сити” после завершения текущего сезона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Однако "горожане" не рассчитывают на полузащитника. У клуба другие планы на свой центр поля на сезон 2024/2025 гг.
"Ман Сити" планирует активно работать над поиском нового решения для игрока в следующем сезоне.
Филлипс перешел из "Лидса" в "Манчестер Сити" в июле 2022 года за 49 миллионов евро. За 1,5 сезона он провел 31 матч за "горожан", записав в свой актив один гол.
В январе этого года полузащитник присоединился к "Вест Хэму" на правах аренды. На его счету 319 минут в 10 матчах за "молотобойцев".
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