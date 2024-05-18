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Реал Мадрид ищет замену Модричу и Кроосу

Англия
Обновлено

Подходящего кандидата нашли в Ливерпуле

Реал Мадрид ищет замену Модричу и Кроосу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" проявляет интерес до Алексиса Мак Аллистера, сообщает TyC Sports.

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По информации источника, в "Ливерпуль" поступило несколько запросов относительно аргентинского полузащитника. "Реал Мадрид" рассматривает вариант, при котором подпишет Мак Аллистера не в этом году, а в следующем году, когда клуб покинут Лука Модрич и Тони Кроос.

Напомним, за этот сезон Алексис Мак Аллистер сыграл в 45 матчах, во всех турнирах, в которых отличился 6 голами и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Алексис Мак Аллистер
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Источник:
TyС Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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