Реал Мадрид ищет замену Модричу и Кроосу

"Реал Мадрид" проявляет интерес до Алексиса Мак Аллистера, сообщает TyC Sports.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По информации источника, в "Ливерпуль" поступило несколько запросов относительно аргентинского полузащитника. "Реал Мадрид" рассматривает вариант, при котором подпишет Мак Аллистера не в этом году, а в следующем году, когда клуб покинут Лука Модрич и Тони Кроос.

Напомним, за этот сезон Алексис Мак Аллистер сыграл в 45 матчах, во всех турнирах, в которых отличился 6 голами и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.