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Реал Мадрид ищет замену Модричу и Кроосу
Подходящего кандидата нашли в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" проявляет интерес до Алексиса Мак Аллистера, сообщает TyC Sports.
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По информации источника, в "Ливерпуль" поступило несколько запросов относительно аргентинского полузащитника. "Реал Мадрид" рассматривает вариант, при котором подпишет Мак Аллистера не в этом году, а в следующем году, когда клуб покинут Лука Модрич и Тони Кроос.
Напомним, за этот сезон Алексис Мак Аллистер сыграл в 45 матчах, во всех турнирах, в которых отличился 6 голами и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.
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