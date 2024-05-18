Полузащитник Сити: Мы сделаем все, чтобы выиграть Премьер-лигу в четвертый раз подряд

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден рассказал о том, победит ли "Манчестер Сити" в чемпионате Англии в четвертый раз подряд.

"Команда знает и понимает что мы можем добиться этого. Мы сделаем всё, чтобы выиграть Премьер-лигу в четвёртый раз подряд, чего ещё никто не делал. Это много значит для нас. Я доволен своей формой в этом сезоне, и теперь в воскресенье остаётся последний рывок, ещё одна игра, чтобы попытаться выиграть лигу", — приводит слова Фодена 90min.

Напомним, "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая "Арсенал" на два очка.