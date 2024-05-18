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Полузащитник Сити: Мы сделаем все, чтобы выиграть Премьер-лигу в четвертый раз подряд
Войдет ли Сити в историю АПЛ?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден рассказал о том, победит ли "Манчестер Сити" в чемпионате Англии в четвертый раз подряд.
"Команда знает и понимает что мы можем добиться этого. Мы сделаем всё, чтобы выиграть Премьер-лигу в четвёртый раз подряд, чего ещё никто не делал. Это много значит для нас. Я доволен своей формой в этом сезоне, и теперь в воскресенье остаётся последний рывок, ещё одна игра, чтобы попытаться выиграть лигу", — приводит слова Фодена 90min.
Напомним, "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая "Арсенал" на два очка.
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