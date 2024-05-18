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Тьяго Силва планирует вернуться в Челси

Англия
Обновлено

Однако уже не в роли футболиста

Тьяго Силва планирует вернуться в Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский защитник Тьяго Силва покинет "Челси" в конце текущего сезона. Он попрощается с болельщиками команды завтра во время матча против "Борнмута" на "Стэмфорд Бридж".

Однако у Силвы в планах есть возвращение в "Челси", правда в другой роли. Как сообщает Фабрицио Романо, Тьяго любит клуб, город и уже рассматривает конкретную возможность работы в структуре "пенсионеров".

Летом защитник присоединится к родному “Флуминенсе”. Стороны подпишут контракт сроком два года.

В текущем сезоне Силва провел за Челси 30 матчей в рамках АПЛ. С "Борнмутом" лондонцы встретятся в воскресенье в 18:00.

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Тьяго Силва Челси (Лондон)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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