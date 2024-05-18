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Челси – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Команда Почеттино набрала форму лишь под конец сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
В последнем туре Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» будет принимать "Борнмут". Хозяева продолжают борьбу за Лигу Европы и для шестого места им хватит даже ничьей.
Хотя можно вообще посягнуть на 5-е место, выиграть матч и надеяться на то, что "Шеффилд Юнайтед" каким-то чудом обыграет "Тоттенхэм". Получится ли у "синих" завершить сезон на мажорной ноте?
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 19 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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