Челси – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В последнем туре Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» будет принимать "Борнмут". Хозяева продолжают борьбу за Лигу Европы и для шестого места им хватит даже ничьей.

Хотя можно вообще посягнуть на 5-е место, выиграть матч и надеяться на то, что "Шеффилд Юнайтед" каким-то чудом обыграет "Тоттенхэм". Получится ли у "синих" завершить сезон на мажорной ноте?

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 19 мая.

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