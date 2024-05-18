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Арсенал – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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Артета будет смотреть не только на поле "Эмирейтс"

Арсенал – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Конечно, "Арсеналу" просто необходимо обыгрывать "Эвертон", чтобы сохранять какие-то шансы на титул. Победа здесь просто безальтернативна и никакой другой результат просто не поймут болельщики.

Парельного будет играть "Манчестер Сити" и почти наверняка Микель Артета будет смотреть не только на поле "Эмирейтс", но и параллельно просматривать трансляцию с "Этихада".

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 19 мая.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Арсенал" — "Эвертон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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