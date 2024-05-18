Арсенал – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Конечно, "Арсеналу" просто необходимо обыгрывать "Эвертон", чтобы сохранять какие-то шансы на титул. Победа здесь просто безальтернативна и никакой другой результат просто не поймут болельщики.

Парельного будет играть "Манчестер Сити" и почти наверняка Микель Артета будет смотреть не только на поле "Эмирейтс", но и параллельно просматривать трансляцию с "Этихада".

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 19 мая.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Арсенал" — "Эвертон" Смотреть трансляцию

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