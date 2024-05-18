Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Артета будет смотреть не только на поле "Эмирейтс"
Getty Images / Global Images Ukraine
Конечно, "Арсеналу" просто необходимо обыгрывать "Эвертон", чтобы сохранять какие-то шансы на титул. Победа здесь просто безальтернативна и никакой другой результат просто не поймут болельщики.
Парельного будет играть "Манчестер Сити" и почти наверняка Микель Артета будет смотреть не только на поле "Эмирейтс", но и параллельно просматривать трансляцию с "Этихада".
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 19 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстова онлайн трансляция объединительного боя в супер-тяжелом весе
- Вячеслав Суркис: Больше всего образ кричали не болельщики, а дети из академии Шахтера
- Стало известно, кто уйдет из Эвертона, и кому предложен новый контракт
- УЕФА поставил перед владельцами Ман Сити условия допуска Жироны к Лиге чемпионов
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО