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Манчестер Сити – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Одна победа до четвертого титула подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" имеет отличный шанс продолжить свое доминирование в английском футболе. Сейчас они на расстоянии одной победы до своего очередного титула и все зависит исключительно от них.
Команда Гвардиолы будет играть против немотивированного "Вест Хэма", который будет прощаться с Дэвидом Мойесом. Смогут ли "молотобойцы" вставить им палки в колеса?
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 19 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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