Манчестер Сити – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Манчестер Сити" имеет отличный шанс продолжить свое доминирование в английском футболе. Сейчас они на расстоянии одной победы до своего очередного титула и все зависит исключительно от них.

Команда Гвардиолы будет играть против немотивированного "Вест Хэма", который будет прощаться с Дэвидом Мойесом. Смогут ли "молотобойцы" вставить им палки в колеса?

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 19 мая.

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