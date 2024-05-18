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Манчестер Сити – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Одна победа до четвертого титула подряд

Манчестер Сити – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" имеет отличный шанс продолжить свое доминирование в английском футболе. Сейчас они на расстоянии одной победы до своего очередного титула и все зависит исключительно от них.

Команда Гвардиолы будет играть против немотивированного "Вест Хэма", который будет прощаться с Дэвидом Мойесом. Смогут ли "молотобойцы" вставить им палки в колеса?

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 19 мая.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Вест Хэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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