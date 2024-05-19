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Арсенал – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Побеждать и надеяться на "Вест Хэм"
Getty Images / Global Images Ukraine
Последний матч сезона для команды Микеля Артеты и они все еще могут стать чемпионами Англии, вот только не все зависит от них. Во-первых, нужно обыгрывать собственных соперников сегодня, а параллельно надеяться, что "Вест Хэм" сможет отобрать очки у "Манчестер Сити". Кто-то скажет, что шансов очень мало. Возможно, так и есть, но пока шансы вообще есть, сдаваться нельзя.
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 19 мая.
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Английская Премьер-лига. 38 тур.
19 мая. 18:00. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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