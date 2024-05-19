Арсенал – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последний матч сезона для команды Микеля Артеты и они все еще могут стать чемпионами Англии, вот только не все зависит от них. Во-первых, нужно обыгрывать собственных соперников сегодня, а параллельно надеяться, что "Вест Хэм" сможет отобрать очки у "Манчестер Сити". Кто-то скажет, что шансов очень мало. Возможно, так и есть, но пока шансы вообще есть, сдаваться нельзя.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 19 мая.

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Английская Премьер-лига. 38 тур.

19 мая. 18:00. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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