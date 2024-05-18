Ньюкасл хочет купить голкипера Арсенала за 15 миллионов фунтов

Голкипер "Арсенала" Аарон мсдейл может перейти в "Ньюкасл". Об этом сообщает The Telegraph.

“Сороки” продвигаются вперед в переговорах с “канонирами”. Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау лично хочет видеть Рамсдейла в команде.

“Сороки” предложат голкиперу контракт на пять лет. “Арсенал” согласится только тогда, когда покупатель предложит нужную лондонцам сумму. “Ньюкасл” готов выложить 15 миллионов фунтов (17,5 млн евро).

В текущем сезоне на счету Расмдейла 11 матчей за “Арсенал” во всех турнирах, шесть из которых - в АПЛ. Первым номером Артеты был арендован у “Брентфорда” испанец Давид Райя.

Контракт Рамсдейла с "Арсеналом" действует до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 25 миллионов евро.