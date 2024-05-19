Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Микель Артета вместе со своим "Арсеналом" будет бороться с "Эвертоном" и невероятно поддерживать "Вест Хэм". Именно команда Мойеса может подарить титул "канонирам". Но подопечные Пепа Гвардиолы не собираются с кем-то делиться. Судьба титула в их руках, просто нужно побеждать. Будет ли это легкая прогулка, или мы увидим целую порцию нервов на невероятную развязку? Скоро узнаем.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 19 мая.

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Английская Премьер-лига. 38 тур.

19 мая. 18:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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