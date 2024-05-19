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Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Четвертый титул для "горожан" подряд?
Getty Images / Global Images Ukraine
Микель Артета вместе со своим "Арсеналом" будет бороться с "Эвертоном" и невероятно поддерживать "Вест Хэм". Именно команда Мойеса может подарить титул "канонирам". Но подопечные Пепа Гвардиолы не собираются с кем-то делиться. Судьба титула в их руках, просто нужно побеждать. Будет ли это легкая прогулка, или мы увидим целую порцию нервов на невероятную развязку? Скоро узнаем.
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 19 мая.
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Английская Премьер-лига. 38 тур.
19 мая. 18:00. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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