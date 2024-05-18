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Почеттино: Мы не собираемся праздновать попадание в еврокубки
Это не достижение для "пенсионеров"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал об ощущениях в конце сезона.
“Мы не собираемся праздновать и фотографироваться после того, как займем 5-6 место в АПЛ в еврокубковой зоне. Этого недостаточно для клуба, владельцев, спортивных директоров или игроков. Этого недостаточно для нас”, - сказал Почеттино.
Перед финальным поединком АПЛ "Челси" занимает шестое место в турнирной таблице. Теоретически команда может как подняться на пятую позицию, так и финишировать восьмой.
Завтра лондонцы встретятся против "Борнмута" на "Стэмфорд Бридж" в 18:00.
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