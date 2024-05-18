Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тьяго Алькантара планирует продолжать играть в Европе
Однако уже имеет на руках предложения не из Старого света
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно “Ливерпуль” официально сообщил об уходе Тьяго Алькантара из команды после завершения текущего сезона.
Как отмечает Фабрицио Романо, испанец не собирается покидать Европу. Он хочет продолжать выступать на самом высоком уровне и дальше, вернуться к регулярным тренировкам и быть в форме после восстановления от травмы.
В то же время Тьяго уже получил несколько предложений не из Старого света, однако приоритет он будет давать европейским клубам.
Тьяго выступал за "Ливерпуль" с сентября 2020 года. В этом сезоне на его счету один матч, в котором он провел пять минут. Алькантара пропустил много времени из-за травмы.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 10 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Новая команда Сергея Ковальца заняла за границей третье место
- Усик – Фьюри: Прогноз и анонс на главный поединок нового тысячелетия
- Награда для Довбика, новый тренер Ливерпуля и увольнение Аллегри. Главные новости за 17 мая
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО