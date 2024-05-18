Тьяго Алькантара планирует продолжать играть в Европе

Недавно “Ливерпуль” официально сообщил об уходе Тьяго Алькантара из команды после завершения текущего сезона.

Как отмечает Фабрицио Романо, испанец не собирается покидать Европу. Он хочет продолжать выступать на самом высоком уровне и дальше, вернуться к регулярным тренировкам и быть в форме после восстановления от травмы.

В то же время Тьяго уже получил несколько предложений не из Старого света, однако приоритет он будет давать европейским клубам.

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Тьяго выступал за "Ливерпуль" с сентября 2020 года. В этом сезоне на его счету один матч, в котором он провел пять минут. Алькантара пропустил много времени из-за травмы.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 10 миллионов евро.