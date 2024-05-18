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"Трудно покидать это невероятное место, но я хочу сохранить контакт с вами". Клопп создал свою страницу в Instagram
Люди сразу начали подписываться
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп завел собственную страницу в социальной сети Instagram. В первом посте коуч попрощался с болельщиками, записав к ним видео.
"Дорогие ливерпульцы, мы приближаемся к концу. 8 октября 2015 года мы впервые встретились должным образом. Я бы назвал это любовным романом. С первого дня все было просто невероятно. Это было невероятное время. Я наслаждался здесь.
Хочу поблагодарить всех за поддержку, которую вы давали нам все эти годы. За всю силу, которую вы нам дали. Я всегда чувствовал, что мы пишем историю вместе. То же самое я чувствую сегодня. Это хорошая книга. Если мы перечитаем ее в будущем, на наших лицах появится улыбка.
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Трудно покидать это невероятное место, но я хочу сохранить контакт с вами. Люди сказали мне, что социальные сети помогают в этом. Увидимся", - сказал Клопп.
Напомним, Юрген Клопп покинет "Ливерпуль" после завершения этого сезона. После первых 3-х часов существования страницы в Instagram на тренера подписалось более 600 тысяч аккаунтов.
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