Манчестер Сити – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.05.2024

Английская Премьер-лига, 38-й тур

19 мая, 18:00. "Этихад Стедиум" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

Прямая трансляция: Setanta Sports

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"Горожане" идут к титулу. В отличие от "Арсенала", все в руках только подопечных Гвардиолы. Нужно побеждать у команды, которая в первом тайме матча первого круга была сильнее "Манчестер Сити". Правда, три гола после перерыва дали возможность забрать команде испанского тренера три очка. Как же будет в этот раз?

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Новости Манчестер Сити

Прошлый поединок был едва ли не решающим на всю финишную прямую чемпионской гонки. Для "горожан" матчи против "Тоттенхэма" обычно даются тяжело, и встреча во вторник не была исключением. Лишь после перерыва смогли забить подопечные Гвардиолы, а к концу матча провалились в обороне, дав голевой шанс Сону. К счастью для "горожан", кореец его не реализовал, а потом еще и Холанд с пенальти поставил точку в этом поединке.

Это был перенесенный матч 34-го тура. Наконец “Манчестер Сити” выровнялся по количеству проведенных поединков с “Арсеналом”. Пока команда Гвардиолы лидирует в турнирной таблице, имея два очка преимущества над "канонирами". Чтобы не следить за ходом событий во встрече лондонцев и "Эвертона", "горожанам" нужно только побеждать. Тогда будет абсолютно все равно, как там сыграет команда Артеты. В случае потери очков "Сити" создаст себе большие проблемы. Ибо даже при равенстве очков (для этого нужна ничья МС и победа "канониров") в итоге "Арсенал" финиширует первым.

Кадры хозяев

Две важные потери есть у "горожан". Точно не сыграет Эдерсон, но Ортега готов заменить его. И это немец доказывал своей игрой, в том числе в вышеупомянутом моменте с Соном – спас именно Штефан. Также под вопросом участие де Брюйне. Он не смог доиграть матч против "Тоттенхэма", и был заранее заменен.

Новости Вест Хэма

11 мая "молотобойцы" играли матч 37-го тура АПЛ против "Лутона". Один из аутсайдеров чемпионата еще хватался за свой шанс вылезти из зоны вылета и даже выиграл первый тайм, но после перерыва "Вест Хэм" в ответ забил трижды. Это была первая победа команды Мойеса за семь матчей во всех турнирах. Больше месяца не одерживали верх над соперниками "молотобойцы" в рамках Премьер-лиги и Лиги Европы.

Всего с 3 марта команда выиграла всего в двух матчах АПЛ. Такой спад соответственно спустил и сам “Вест Хэм” по ступенькам турнирной таблицы. Пока лондонцы идут на девятой строчке чемпионата, уже несколько туров ни на что не претендуя. Из потенциального борца даже за зону Лиги чемпионов "молотобойцы" превратилась в команду, завершающую сезон в статусе середняка. Достаточно логичное объяснение для непродления контракта с Дэвидом Мойесом.

Кадры гостей

Арендованный в "Манчестер Сити" Келвин Филлипс не сможет выйти на поле "Этихада" из-за травмы. Также в последние матчи вне игры были Агерд и Мавропанос, однако у них есть шанс вернуться к этому поединку.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

14.05. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

11.05. Фулхэм – Манчестер Сити 0:4 (АПЛ)

04.05. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 5:1 (АПЛ)

28.04. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

25.04. Брайтон – Манчестер Сити 0:4 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

11.05. Вест Хэм – Лутон 3:1 (АПЛ)

05.05. Челси – Вест Хэм 5:0 (АПЛ)

27.04. Вест Хэм – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

21.04. Кристал Пелас – Вест Хэм 5:2 (АПЛ)

18.04. Вест Хэм – Байер 1:1 (ЛЕ)

Последние пять личных встреч между соперниками

16.09.23. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

03.05.23. Манчестер Сити – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)

07.08.22. Вест Хэм – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

15.05.22. Вест Хэм – Манчестер Сити 2:2 (АПЛ)

28.11.21. Манчестер Сити – Вест Хэм 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 27 7 3 93 - 33 88 2 Арсенал 37 27 5 5 89 - 28 86 3 Ливерпуль 37 23 10 4 84 - 41 79 4 Астон Вилла 37 20 8 9 76 - 56 68 5 Тоттенхэм 37 19 6 12 71 - 61 63 6 Челси 37 17 9 11 75 - 62 60 7 Ньюкасл 37 17 6 14 81 - 60 57 8 Манчестер Юнайтед 37 17 6 14 55 - 58 57 9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 14 10 13 59 - 71 52 10 Брайтон 37 12 12 13 55 - 60 48 11 Борнмут 37 13 9 15 53 - 65 48 12 Кристал Пэлас 37 12 10 15 52 - 58 46 13 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50 - 63 46 14 Фулхэм 37 12 8 17 51 - 59 44 15 Эвертон* 37 13 9 15 39 - 49 40 16 Брентфорд 37 10 9 18 54 - 61 39 17 Ноттингем Форест* 37 8 9 20 47 - 66 29 18 Лутон Таун 37 6 8 23 50 - 81 26 19 Бернли 37 5 9 23 40 - 76 24 20 Шеффилд Юнайтед 37 3 7 27 35 - 101 16

*С команды Эвертон снято 8 очков.

*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Вест Хэм

Прогноз матча Манчестер Сити – Вест Хэм от UA-Football

Гвардиола заявил о том, что хотел бы вести в этом поединке со счетом 3:0 на 10-й минуте. Правда, он понимает, что этого не произойдет. Такие матчи всегда добавляют тревоги коленям, которые начинают трястись даже у самых опытных. Поэтому “Вест Хэм” может воспользоваться такой возможностью. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,83).