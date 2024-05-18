Владелец Брайтона сообщил, когда Де Дзерби покинет клуб

Завтра "Альбион" сыграет свой последний матч в текущем сезоне АПЛ. Это будет домашний поединок против "Манчестер Юнайтед".

Коллективу не удалось повторить прошлогодний рекорд (6 место) и на этот раз придется довольствоваться финишем в середине таблицы без еврокубков. Учитывая повышенный интерес к специалисту, его переход в другой клуб ожидался.

Владелец "Брайтона" Тони Блум сообщил, что обе стороны договорились о прекращении сотрудничества летом. Напомним, что итальянец возглавил команду в сентябре 2022-го и подписал контракт на 4 года.