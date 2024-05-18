  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Владелец Брайтона сообщил, когда Де Дзерби покинет клуб
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владелец Брайтона сообщил, когда Де Дзерби покинет клуб

Англия
Обновлено

Профессиональный покерист сделал заявление по поводу наставника команды из графства Восточный Суссекс

Владелец Брайтона сообщил, когда Де Дзерби покинет клуб

Фото: brightonandhovealbion.com

Новина українською

Завтра "Альбион" сыграет свой последний матч в текущем сезоне АПЛ. Это будет домашний поединок против "Манчестер Юнайтед".

Читайте также: Де Дзерби: Челси заслуживает на борьбу за место в еврокубках

Коллективу не удалось повторить прошлогодний рекорд (6 место) и на этот раз придется довольствоваться финишем в середине таблицы без еврокубков. Учитывая повышенный интерес к специалисту, его переход в другой клуб ожидался.

Владелец "Брайтона" Тони Блум сообщил, что обе стороны договорились о прекращении сотрудничества летом. Напомним, что итальянец возглавил команду в сентябре 2022-го и подписал контракт на 4 года.

По теме
yellow-arrow
Челси подписал тренера из Брентфорда за почти 1 миллион евро
yellow-arrow
Манчестер Сити – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.05.2024
yellow-arrow
Contra Spem Spero. Арсенал – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.05.2024
Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости