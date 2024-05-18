Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владелец Брайтона сообщил, когда Де Дзерби покинет клуб
Профессиональный покерист сделал заявление по поводу наставника команды из графства Восточный Суссекс
Фото: brightonandhovealbion.com
Завтра "Альбион" сыграет свой последний матч в текущем сезоне АПЛ. Это будет домашний поединок против "Манчестер Юнайтед".
Коллективу не удалось повторить прошлогодний рекорд (6 место) и на этот раз придется довольствоваться финишем в середине таблицы без еврокубков. Учитывая повышенный интерес к специалисту, его переход в другой клуб ожидался.
Владелец "Брайтона" Тони Блум сообщил, что обе стороны договорились о прекращении сотрудничества летом. Напомним, что итальянец возглавил команду в сентябре 2022-го и подписал контракт на 4 года.
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстова онлайн трансляция объединительного боя в супер-тяжелом весе
- Динамо Киев - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Награда для Довбика, новый тренер Ливерпуля и увольнение Аллегри. Главные новости за 17 мая
- Мудрик: К сожалению, сезон для меня закончен
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО