  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси подписал тренера из Брентфорда за почти 1 миллион евро
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси подписал тренера из Брентфорда за почти 1 миллион евро

Англия
Обновлено

Надеются, что приведет их к успеху

Челси подписал тренера из Брентфорда за почти 1 миллион евро

Фото: Брентфорд

Новина українською

"Брентфорд" на своем сайте объявил, что клуб покинет один из тренеров - португальский специалист по стандартам Бернардо Куэва. 1-го июля он присоединится к тренерскому штабу "Челси". По информации Marca, сумма перехода - почти 1 миллион евро.

Куэва будет отвечать в лондонском клубе за оттачивание стандартных положений. Планируется даже создание специального отдела, который будет отвечать за стандарты. За 3 сезона при этом специалисте "Брентфорд" забил 30% голов со стандартов.

Ранее Куэва работал в мексиканском "Чивасе", когда они выиграли Лигу чемпионов КОНКАКАФ и участвовали в Клубном чемпионате мира по футболу. Также работал в сборной Норвегии.

По теме
yellow-arrow
Владелец Брайтона сообщил, когда Де Дзерби покинет клуб
yellow-arrow
Манчестер Сити – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.05.2024
yellow-arrow
Contra Spem Spero. Арсенал – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.05.2024
Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости