Челси подписал тренера из Брентфорда за почти 1 миллион евро

"Брентфорд" на своем сайте объявил, что клуб покинет один из тренеров - португальский специалист по стандартам Бернардо Куэва. 1-го июля он присоединится к тренерскому штабу "Челси". По информации Marca, сумма перехода - почти 1 миллион евро.

Куэва будет отвечать в лондонском клубе за оттачивание стандартных положений. Планируется даже создание специального отдела, который будет отвечать за стандарты. За 3 сезона при этом специалисте "Брентфорд" забил 30% голов со стандартов.

Ранее Куэва работал в мексиканском "Чивасе", когда они выиграли Лигу чемпионов КОНКАКАФ и участвовали в Клубном чемпионате мира по футболу. Также работал в сборной Норвегии.