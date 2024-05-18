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Челси подписал тренера из Брентфорда за почти 1 миллион евро
Надеются, что приведет их к успеху
Фото: Брентфорд
"Брентфорд" на своем сайте объявил, что клуб покинет один из тренеров - португальский специалист по стандартам Бернардо Куэва. 1-го июля он присоединится к тренерскому штабу "Челси". По информации Marca, сумма перехода - почти 1 миллион евро.
Куэва будет отвечать в лондонском клубе за оттачивание стандартных положений. Планируется даже создание специального отдела, который будет отвечать за стандарты. За 3 сезона при этом специалисте "Брентфорд" забил 30% голов со стандартов.
Ранее Куэва работал в мексиканском "Чивасе", когда они выиграли Лигу чемпионов КОНКАКАФ и участвовали в Клубном чемпионате мира по футболу. Также работал в сборной Норвегии.
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