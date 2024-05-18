Де Дзерби не станет главным тренером Баварии - Романо

Недавно немецкое издание Bild сообщало, что Роберто Де Дзерби остался единственным кандидатом "Баварии" на пост главного тренера команды. Отмечалось, что спортивный директор клуба Макс Эберль продвигает вариант с назначением этого коуча.

Зато инсайдер Фабрицио Романо имеет кардинально другую информацию. По его словам, несмотря на контакты между "Баварией" и Де Дзерби в марте и апреле, стороны несколько недель назад прекратили переговоры. Романо сообщает, что подтверждение этого было получено им от самого спортдира Макса Эберля.

Завтра, 19-го мая, "Брайтон" проведет свой последний матч под руководством Де Дзерби. Команда будет играть против "Манчестер Юнайтед". Владелец "Брайтона" Тони Блум сообщил, что после матча с тренером сотрудничество будет прекращено.