  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Де Дзерби не станет главным тренером Баварии - Романо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби не станет главным тренером Баварии - Романо

Англия
Обновлено

Разные источники - разная информация

Де Дзерби не станет главным тренером Баварии - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно немецкое издание Bild сообщало, что Роберто Де Дзерби остался единственным кандидатом "Баварии" на пост главного тренера команды. Отмечалось, что спортивный директор клуба Макс Эберль продвигает вариант с назначением этого коуча.

Зато инсайдер Фабрицио Романо имеет кардинально другую информацию. По его словам, несмотря на контакты между "Баварией" и Де Дзерби в марте и апреле, стороны несколько недель назад прекратили переговоры. Романо сообщает, что подтверждение этого было получено им от самого спортдира Макса Эберля.

Завтра, 19-го мая, "Брайтон" проведет свой последний матч под руководством Де Дзерби. Команда будет играть против "Манчестер Юнайтед". Владелец "Брайтона" Тони Блум сообщил, что после матча с тренером сотрудничество будет прекращено.

По теме
yellow-arrow
Челси договорился о трансфере бразильского таланта
yellow-arrow
Челси подписал тренера из Брентфорда за почти 1 миллион евро
yellow-arrow
Владелец Брайтона сообщил, когда Де Дзерби покинет клуб
Бавария (Мюнхен) Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби Фабрицио Романо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости