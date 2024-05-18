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Челси договорился о трансфере бразильского таланта
Очередной юный футболист должен присоединиться к клубу
Getty Images
Эстеван Виллиан, которому в апреле исполнилось 17 лет, близок к старту европейской карьеры. "Синие" сделали очередное предложение "Палмейрасу" на сумму 40 миллионов евро + 25 миллионов бонусами.
Сообщается, что президент "зелено-белых" даст согласие на трансфер, который состоится в 2025 году. 10 дней назад обсуждали персональные условия сотрудничества с вингером.
Эстеван присоединился к "Палмейрасу" в мае 2021 года, а до этого представлял "Крузейро" U17. Он провел в команде 17 матчей на взрослом уровне и дебютировал зимой.
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