Челси договорился о трансфере бразильского таланта

Эстеван Виллиан, которому в апреле исполнилось 17 лет, близок к старту европейской карьеры. "Синие" сделали очередное предложение "Палмейрасу" на сумму 40 миллионов евро + 25 миллионов бонусами.

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Сообщается, что президент "зелено-белых" даст согласие на трансфер, который состоится в 2025 году. 10 дней назад обсуждали персональные условия сотрудничества с вингером.

Эстеван присоединился к "Палмейрасу" в мае 2021 года, а до этого представлял "Крузейро" U17. Он провел в команде 17 матчей на взрослом уровне и дебютировал зимой.