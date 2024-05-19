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Тен Хаг: Манчестер Юнайтед – очень привлекательный клуб для любого футболиста
Считает, что хорошие результаты ждут в будущем
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился мнениями об успехах "красных дьяволов" и о своих отношениях с игроками.
"Думаю, для любого игрока "Манчестер Юнайтед" – очень привлекательный клуб, именно поэтому у нас появилось несколько молодых игроков с высоким потенциалом, которые повысили уровень нашего состава".
Если судить по результатам, тогда можно сказать, что это не так, но мы знаем причины, стоящие за поражениями. У меня отличные отношения с игроками, я уверен, что в будущем игроки образуют борьбу на самом высоком уровне и команда добьется успеха", — приводят слова тен Хага Daily Mail.
Напомним, после 37 туров "Манчестер Юнайтед" занимает 8-е место в АПЛ.
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