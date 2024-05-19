Тен Хаг: Манчестер Юнайтед – очень привлекательный клуб для любого футболиста

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился мнениями об успехах "красных дьяволов" и о своих отношениях с игроками.

"Думаю, для любого игрока "Манчестер Юнайтед" – очень привлекательный клуб, именно поэтому у нас появилось несколько молодых игроков с высоким потенциалом, которые повысили уровень нашего состава".

Если судить по результатам, тогда можно сказать, что это не так, но мы знаем причины, стоящие за поражениями. У меня отличные отношения с игроками, я уверен, что в будущем игроки образуют борьбу на самом высоком уровне и команда добьется успеха", — приводят слова тен Хага Daily Mail.