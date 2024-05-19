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Фабрицио Романо: Эстевао Виллиан перейдет в Челси
За 65 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" оформил переход Эстевао Виллиана, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По имеющейся информации, плата за 17-летнего бразильского вингера составила 40 миллионов евро плюс дополнительные 25 миллионов евро. Отмечается, что игрок присоединиться к "синим" в следующем году, когда ему исполнится 18 лет.
???????? Chelsea reach verbal agreement to sign Brazilian gem Willian Estevão, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2024
Palmeiras ready to accept final bid worth €40m plus €25m add-ons.
Personal terms agreed 10 days ago, Estevão will join #CFC in 2025. ????????
Just waiting for Palmeiras president to sign. pic.twitter.com/aNEidrX7cT
Напомним, в этом сезоне Эстевао Виллиан сыграл в 21 матче, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
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