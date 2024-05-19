  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фабрицио Романо: Эстевао Виллиан перейдет в Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фабрицио Романо: Эстевао Виллиан перейдет в Челси

Англия

За 65 млн евро

Фабрицио Романо: Эстевао Виллиан перейдет в Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" оформил переход Эстевао Виллиана, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, плата за 17-летнего бразильского вингера составила 40 миллионов евро плюс дополнительные 25 миллионов евро. Отмечается, что игрок присоединиться к "синим" в следующем году, когда ему исполнится 18 лет.

Напомним, в этом сезоне Эстевао Виллиан сыграл в 21 матче, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
"Мне очень грустно покидать Брайтон". Де Дзерби - о своем уходе
yellow-arrow
Гвардиола: Быть победителем - это круто , и все хотят подражать этому
yellow-arrow
Клопп – об Арне Слоте: Придет действительно хороший менеджер, клуб в надежных руках
Челси (Лондон) трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости