Фабрицио Романо: Эстевао Виллиан перейдет в Челси

"Челси" оформил переход Эстевао Виллиана, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, плата за 17-летнего бразильского вингера составила 40 миллионов евро плюс дополнительные 25 миллионов евро. Отмечается, что игрок присоединиться к "синим" в следующем году, когда ему исполнится 18 лет.

